“Il Covid è un tornado. Sono guarito ma ora è come se una parte del mio cervello non funzionasse”: la testimonianza di Richard Quest (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non è più positivo ma i sintomi del Coronavirus continuano a tormentarlo dopo tre mesi. Il racconto in prima persona del giornalista della Cnn Richard Quest ha dell’incredibile. Il 58enne di Liverpool, celebre conduttore del programma di economia e finanza Quest Means Business, dichiarò proprio in diretta nel suo programma di essere risultato positivo al tampone. L’uomo, che conduce il suo show e lavora alla Cnn da New York City, sarebbe “guarito” dopo una ventina di giorni, ma in un articolo scritto per la sua testata e datato 7 luglio ha affermato che oggi soffre tanto quanto prima degli stessi sintomi della positività di aprile, evidentemente colpito dalla “coda lunga” della terribile malattia. Quest ha definito il ... Leggi su ilfattoquotidiano

