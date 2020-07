Ibrahimovic: "Futuro? Nessuno mi ha detto niente. Qui ogni giorno c'è una novità e non so più a cosa credere" (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei SKY soffermandosi, tra le altre cose, sulla vittoria dei rossoneri per 1-2 contro il Sassuolo di mister De Zerbi. Ecco le sue parole: Avete battuto una delle squadre più in forma del campionato "Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo qualificarci direttamente all'Europa League senza passare dai turni preliminari". US... Leggi su 90min

