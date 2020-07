Gli Stati Uniti hanno un problema con le morti violente delle persone transgender o non binarie (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marilyn Cazares, Summer Taylor, Bree Black: il 13 luglio scorso, il 4 e il 3 i loro corpi sono Stati trovati senza vita. Quello di Marilyn a Brawley, in California. Quello di Summer a Seattle, nello Stato di Washington. E quello di Bree a Pompano Beach, in Florida. L’unica cosa che avevano in comune era essere persone transgender o non binarie. persone che sono state uccise. Secondo i dati raccolti dalla Human Rights Campaign (Hrc) dall’inizio del 2020 a oggi negli Stati Uniti sarebbero 22 le morti violente che hanno coinvolto transgender o gender nonconforming. In tutto il 2019 erano state 27. Secondo Hrc l’attenzione dovrebbe essere concentrata soprattutto sulle donne ... Leggi su open.online

