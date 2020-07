Ghost of Tsushima e le sfide affrontate da Sucker Punch nel ricreare il Giappone feudale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo molti anni di attesa, la scorsa settimana Ghost of Tsushima è finalmente arrivato. Come forse saprete nel gioco si vestono i panni del samurai Jin Sakai, durante la prima invasione mongola del Giappone. Ora, Sucker Punch è uno studio americano, quindi è interessante scoprire come il team si è approcciato alla creazione del Giappone feudale. Parlando con Eurogamer.net, il direttore artistico e creativo Jason Connell ha spiegato le sfide affrontate da SP nella creazione del setting. Lo sviluppatore ha detto che una delle prime cose che hanno fatto è stata quella di lavorare con il team di localizzazione Giapponese con cui avevano collaborato su titoli precedenti. Questo ha aiutato a ... Leggi su eurogamer

