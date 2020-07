Esplosione all’Hotel Mercure: non ce l’ha fatta Matteo, il giovane di 26 anni di Ariccia (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ morto Matteo Fratarcangeli il giovane rimasto ferito lo scorso 3 luglio nell’Esplosione avvenuta all’interno dell’Hotel Mercure a Roma. Il ragazzo, di Ariccia, stava lavorando nella struttura quando si è verificato l’incidente. Ieri è deceduto a seguito delle ferite riportate. Esplosione all’Hotel Mercure: addio a Matteo Fratarcangeli In tanti si sono stretti al dolore della famiglia, anche sui social. Così ad esempio la palestra dove Matteo si allenava: «Pochissime parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza… Ciao caro Matteo, il tuo sorriso non lo dimenticheremo mai. Sentite condoglianze alla famiglia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

