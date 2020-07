Delitto di via Plana, la trans Manuela massacrata con 80 fendenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - Si è difesa con tutte le sue forze Manuela. Sul cadavere della transessuale brasiliana di 48 anni, all'Anagrafe Emmanuel Alves Rabacchi, sono state rinvenute diverse ferite ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Delitto via Delitto di via Plana, la trans Manuela massacrata con 80 fendenti Il Giorno Il sangue dell’omicida

E’ un delitto ‘freddo’, con troppi rivoli di possibili piste e pochissime certezze. Un delittaccio. I vecchi sbirri dicevano che più il tempo passa e più e difficile scoprire l’assassino. E in questo ...

Delitto di via Plana, la trans Manuela massacrata con 80 fendenti

Con il passare delle ore, emergono particolari sempre più cruenti dell’assassinio di via Plana 10, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì o al più tardi nella prima mattinata di lunedì, secondo ...

