Clamoroso a Piacenza: sequestrata una caserma e arrestati sei carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piacenza - Una caserma dei carabinieri posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. E' un'inchiesta a tratti senza precedenti quella ... Leggi su corrieredellosport

infoitinterno : Clamoroso a Piacenza, arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e tortura. Sequestrata anche la cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Piacenza

È il clamoroso risultato di un’inchiesta aperta dalla Procura della città emiliana e che vuole fare luce su fatti commessi a partire dal 2017. I reati contestati sono pesanti: estorsione, spaccio e to ...Per la prima volta nella storia d’Italia è stata posta sotto sequestro una caserma dei Carabinieri di Piacenza e almeno sei militari sono stati arrestati, alcuni in carcere e altri ai domiciliari. È i ...