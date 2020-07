“Ci siamo sentiti”. Serena Enardu, la rivelazione su Pago che non ti aspetti: cosa è successo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo tanti momenti turbolenti trascorsi insieme. In un primo momento sembrava essere tornato il sereno, poi invece tutto è naufragato. Nonostante le cose sembrerebbero ormai chiuse per sempre, nelle ultime ore alcune dichiarazioni della donna hanno fatto aprire un interessante spiraglio. Alcune ore fa ha infatti dato vita ad alcune Instagram stories nelle quali ha detto di essersi nuovamente risentita con l’artista, sorprendendo tutti. Ha infatti voluto fornire qualche spiegazione ai suoi affezionatissimi follower e, dopo aver inizialmente parlato un po’ in generale della tematica dell’amore, ha ricevuto molti messaggi da parte dei suoi fan che le hanno chiesto se queste sue frasi fossero indirizzate nei confronti del suo ex partner. Decisamente infastidita da questi ... Leggi su caffeinamagazine

