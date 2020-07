Caputo-Sassuolo: il principe del gol perfetto per De Zerbi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bomber implacabile, mai domo e sempre pronto a migliorarsi. Attaccante umile e concreto. Poche parole ma tanti fatti. Ciccio Caputo, da Altamura, è il centravanti del Sassuolo che con il rigore di ieri sera, nella sfida contro il Milan, ha raggiunto quota 19 reti in campionato. Meglio dei bomber di Napoli, Roma e anche di Belotti. Da Toritto a Reggio Emilia, passando per Bari, Chiavari ed Empoli, la carriera di Ciccio Caputo è caratterizzata da uno score invidiabile: 192 gol in 476 gare. Attaccante dinamico, che si sacrifica molto al servizio della squadra e riesce contestualmente a farsi trovare pronto sotto porta. Caputo è il centravanti perfetto per De Zerbi: un binomio che, stando alle parole del ds Carnevali, molto probabilmente proseguirá anche nella ... Leggi su alfredopedulla

