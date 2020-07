Calciomercato Inter: Conte pronto ad accogliere Florenzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Florenzi, molto gradito in casa Inter, in particolare da Antonio Conte che non avrebbe alcun problema ad accoglierlo in squadra Florenzi, molto gradito in casa Inter, in particolare da Antonio Conte che non avrebbe alcun problema ad accoglierlo in squadra, come riportato da Calciomercato.com. GIÀ ACCOSTATO ALL’Inter- In passato c’erano già stati movimenti in favore ma non andarono a buon fine. Ora potrebbe essere il momento giusto ma attenzione alla concorrenza di Fiorentina ed Atalanta, come riporta Calciomercato.com, il quale sottolinea il triplo Interesse. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

