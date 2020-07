Bimbo morto in pozzo: Regione esprime cordoglio e vicinanza a famiglia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governatore e la Giunta del Friuli Venezia Giulia si uniscono al dolore della comunità isontina per la scomparsa del dodicenne precipitato questa mattina in un pozzo: una tragedia che colpisce al cuore la Regione, che si stringe con affetto attorno alla famiglia Leggi su udine20

AGI - Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri senza acqua nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino, ...

"Una tragedia che colpisce al cuore". Il cordoglio per la morte del bimbo

Manifestazioni di cordoglio per la tragica morte del piccolo Stefano precipitato nel pozzo di villa Coronini a Gorizia cominciano a giungere alla famiglia. Questo il messaggio del presidente della Reg ...

