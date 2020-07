Altro che Lautaro, perché all'Inter serve Edin Dzeko (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il campionato post-Covid si sta avviando stancamente alla conclusione e non potrebbe essere diversamente visti gli orari, il caldo e le partite ogni due giorni. Due le gare importanti dell'ultima giornata, con entrambe le squadre romane in veste di protagoniste. La Juve prevale sulla Lazio (2-1) e viaggia in testa alla classifica verso il nono tricolore consecutivo (domani potrebbe essere ufficiale, se vincesse a Udine e l'Inter non dovesse battere la Fiorentina a S. Siro). I bianconeri fanno lo scatto decisivo contro una Lazio priva dei suoi uomini migliori: Alberto, Leiva, Lulic, Marusic, Correa, Jony (tutti infortunati) e Lukaku, in tribuna per punizione, tutti giocatori che avevano reso competitivi i biancocelesti, anche nei confronti della stessa Juve, prima del lockdown. Guidati da Dybala-Ronaldo, gli juventini vanno in vantaggio su rigore (realizzato ... Leggi su liberoquotidiano

Rinaldi_euro : *TWITTIAMO #iostoconSalvini* 'Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini con decine di positivi… - Marcozanni86 : Coste italiane assaltate da clandestini con decine di positivi al #Covid che scappano dai centri di accoglienza. In… - massimobitonci : OTTIMO LAVORO DI @GiuseppeConteIT: PIÙ PRESTITI (da restituire) E MENO CONTRIBUTI ......CHE TRA L’ALTRO ABBIAMO GIÀ… - ADTacito : @NicolaMorra63 ma dove vi nasce tutto questo odio ?? a parte #salvini; vorrei ricordarle che c'è molta gente che vi… - una_Promessa : Che ispirazione, nient'altro da aggiungere -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che aride, sono zone ricchissime La Repubblica "Zan-Scalfarotto", i pro life accusano: "La repressione è cominciata"

Un disegno scientifico, che i progressisti starebbero portando avanti, peraltro in una fase in cui gli accenti potrebbero essere posti su altro, come la ripesa economica. L'ultima disposizione di ...

Coronavirus: decreto perquisizione Pavia, 'fare luce su legami politici Diasorin' (2)

(Adnkronos) - Per gli inquirenti, tra l'altro, "la scelta di affidare in esclusiva al test ... Sanità e dalle Ats regionali e provinciali nei confronti degli enti pubblici che avevano deliberato di ...

Un disegno scientifico, che i progressisti starebbero portando avanti, peraltro in una fase in cui gli accenti potrebbero essere posti su altro, come la ripesa economica. L'ultima disposizione di ...(Adnkronos) - Per gli inquirenti, tra l'altro, "la scelta di affidare in esclusiva al test ... Sanità e dalle Ats regionali e provinciali nei confronti degli enti pubblici che avevano deliberato di ...