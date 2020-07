Zanardi: dimesso dall’ospedale Le Scotte e trasferito in un centro di riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini ha ringraziato l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. Leggi su firenzepost

