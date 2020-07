Zanardi, dimesso andrà in un centro di riabilitazione specializzato (Di martedì 21 luglio 2020) Zanardi, il suo futuro in un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all’estero, riduzione della sedazione è positiva Zanardi, il suo futuro in un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all’estero, riduzione della sedazione è positiva. centro riabilitazione- Come riporta Sportmediaset, Zanardi andrà in un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all’estero dopo aver risposto in maniera positiva alla riduzione della sedazione a cui il campione paralimpico è stato sottoposto dalla scorsa settimana all’ospedale di Siena. Il comunicato è arrivato dalla direzione ... Leggi su calcionews24

