Voto di scambio e metodo mafioso: in manette il sindaco Pd di Marigliano, Antonio Carpino (Di martedì 21 luglio 2020) scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Sono le accuse che hanno portato all’arresto del sindaco Pd di Marigliano, in provincia di Napoli, Antonio Carpino. Le accuse al sindaco Pd di Marigliano L’arresto in carcere di Carpino, avvocato penalista, è stato richiesto dalla Dda di Napoli. Lo stesso provvedimento ha colpito anche Luigi Esposito, già al 41 bis. Entrambi avrebbero commesso i reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo ... Leggi su secoloditalia

