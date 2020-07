VIDEO - Totti incoronò Under nella quarantena: "Diventerà forte, è un top player! E come calcia..." (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo le dichiarazioni di stamattina da parte del presidente del Basaksehir, l'arrivo di Cengiz Under (23) a Napoli sembra davvero possa concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni. Leggi su tuttonapoli

SkyItalia : Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti.… - Vivo_Azzurro : ?? Riviviamo #UnoStoricoEuropeo ?? attraverso i #gol ?? di #Mancini, #Tardelli, #DeRossi, #Chiellini, #Anastasi e i '… - manubutirro : RT @SkyItalia: Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti. @Totti https:… - PatriziaOrlan11 : RT @RepubblicaTv: 'Speravo de morì prima' la serie tv su Francesco Totti: Sky annuncia la nuova serie tv su Francesco Totti con Pietro Cast… - nmaccanico : RT @SkyItalia: Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti. @Totti https:… -