Uomini e Donne, l’ex tronista Marco Cartasegna: “Sto vivendo una seconda pubertà” (Di martedì 21 luglio 2020) “Sto vivendo una seconda pubertà“. A rivelarlo è l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna che sui social ha pubblicato una sua foto in costume al mare con la mamma, confidandosi con i suoi followers sul momento particolare che sta vivendo. A trent’anni infatti, sta sperimentando una nuova fase di cambiamento per il suo fisico e, nonostante qualcuno gli abbia detto che sta “invecchiando male”, a lui tutto questo non dispiace affatto. “Quest’anno – ha scritto nella didascalia – ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

