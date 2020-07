Ucraina, a Lutsk autobus sequestrato con 20 ostaggi. A Kiev bombe neutralizzate (Di martedì 21 luglio 2020) Giornata difficile in Ucraina per due episodi accaduti uno nella città di Lutsk e l'altro nella capitale Kiev . A Lutsk un uomo ha preso in ostaggio 20 persone su un autobus minacciando di farlo ... Leggi su quotidiano

