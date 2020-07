Traffico Roma del 21-07-2020 ore 11:30 (Di martedì 21 luglio 2020) Luceverde Roma centro mattina alla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchi restano difficoltà nella zona nord del raccordo anulare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna provoca ancora incolonnamenti sono uscite Salaria Flaminia ospedale Sant’Andrea il tutto quindi in direzione Boccea Aurelia resta critica la situazione nella zona sud del raccordo un incidente avvenuto diversi ore fa lungo la carreggiata interna al km 41 e 300 incidente nel quale sono rimaste coinvolte diverse autovetture sta provocando lunghe code a partire dal bivio per la Roma l’Aquila fino alla Tuscolana Inoltre per le conseguenze di questo incidente sono formate code sulla diramazione Roma Sud dalla barriera di Roma Sud all’immissione per il raccordo anulare di nuovo sul raccordo per ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 10:00 RomaDailyNews GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “IMPONIMENTO”

A carico degli indagati destinatari del fermo, sono stati ipotizzati, a vario titolo, gravi delitti, fra i quali, associazione mafiosa, associazione dedita al traffico di sostanze ... Criminalità ...

‘Ndrangheta, blitz tra Italia e Svizzera, sequestro per 169 milioni

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro e di Roma hanno fermato 74 persone con l’accusa di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata alla produzione, al traffi ...

