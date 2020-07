Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita: lui a Ibiza, lei a cena con Ibrahimovic (Di martedì 21 luglio 2020) La crisi era nell'aria e dopo i rumors arriva la conferma. Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita. Il settimanale 'Chi' pubblica le foto della serata che la conduttrice si è concessa ... Leggi su tgcom24.mediaset

ALESSANDROGABB7 : @DilettaLeotta @RaiUno @CarContiRai Diletta vieni a piancastagnaio tra un mminuto - Leonard47632104 : RT @ilgiornale: Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diverse, lei… - naasirahmed94 : RT @ilgiornale: Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diverse, lei… - theocrazia : A me è partita la ship potente tra Zlatan e Diletta scusate - PieEnne : Molto curioso di vedere come sarebbe un figlio tra Ibra e Diletta -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Diletta “La solita scansafatiche”, su Instagram il siparietto tra Ibrahimovic e Diletta Leotta Il Fatto Quotidiano Diletta Leotta e il balletto con Ibrahimovic: si scatenano su Tik Tok

Giulia De Lellis sbarca su Tik Tok e imita Belen Rodriguez play 4689 • di Spettacolo Fanpage Il significato di Queen, con cui Marta Daddato porta il suo rap fuori da Tik Tok Con oltre un milione e tre ...

Mondo del calcio in lutto, Luca muore a 30 anni ucciso da un terribile male: «Addio bomber»

Un ragazzo di 30 anni, calciatore dilettante, Luca Iannamorelli, è morto nella mattinata di ieri all’ospedale di Pescara. Luca stava lottando da mesi contro la leucemia e si trovava in ospedale da qua ...

Giulia De Lellis sbarca su Tik Tok e imita Belen Rodriguez play 4689 • di Spettacolo Fanpage Il significato di Queen, con cui Marta Daddato porta il suo rap fuori da Tik Tok Con oltre un milione e tre ...Un ragazzo di 30 anni, calciatore dilettante, Luca Iannamorelli, è morto nella mattinata di ieri all’ospedale di Pescara. Luca stava lottando da mesi contro la leucemia e si trovava in ospedale da qua ...