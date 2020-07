The Divergent Series: Insurgent, il sangue di Miles Teller in molte scene è vero, ecco perché (Di martedì 21 luglio 2020) Le scene di The Divergent Series: Insurgent in cui Miles Teller sono autentiche, l'attore si è infortunato spesso durante le sequenze di combattimento. Miles Teller ha dichiarato che per almeno il 90% delle sue scene in cui sanguina in The Divergent Series: Insurgent le ferite sono assolutamente autentiche e dovute ad infortuni che si sono verificati sul set durante le riprese del film. In un'intervista Teller ha dichiarato: "Shailene Woodley, l'attrice che interpreta Tris nel film, beh lei è veramente un osso duro. Quasi tutte le scene in cui sanguino sono reali e le ferite sono dovute ai combattimenti fisici che ho avuto con Shailene sul ... Leggi su movieplayer

The Divergent Series: Insurgent, cronaca di una saga nata male e la fine del young adult

Questa sera Canale 20 riproporrà in prima serata (ore 21:05) The Divergent Series: Insurgent, secondo capitolo della saga cinematografica tratta dalla serie young adult di Veronica Roth e con protagon ...

