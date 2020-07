Sassuolo-Milan, doppietta di Ibrahimovic: gol e 1-2 al Mapei (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic sigla una doppietta in Sassuolo–Milan, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Lo svedese va a segno per la seconda volta in 45′ dopo il sigillo di testa: posizione regolare dell’attaccante rossonero, che va a superare Consigli e batte in porta per l’1-2. Pochi minuti dopo, oltre al danno la beffa per il Sassuolo che sarà costretto a giocare il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Bourabia. Leggi su sportface

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - GoalItalia : Donnarumma fa 200 col Milan: dal Sassuolo al Sassuolo ??? - lucadg75 : @Divino_2 Li stanno aggredendo alti. Con un 442 di base. Il Sassuolo va in difficoltà perché rischia sempre la gioc… - ManuFilippone95 : RT @edozjg86: Caressa fa il tifoso del Sassuolo stasera. Personaggio pessimo. #milan -