Reddito di cittadinanza e acquisto auto, la cilindrata da considerare (Di martedì 21 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza è una misura a sostegno delle fasce di popolazione meno abbienti. Entrato in vigore l’anno scorso e valido per 18 mesi rinnovabili. Il soggetto beneficiario allo scadere dei diciotto mesi ha la possibilità di inoltrare una nuova domanda per accedere al sussidio.La normativa precisa che dopo la scadenza naturale dei diciotto mesi, si può inoltrare nuovamente richiesta sempre che il richiedente abbia i requisiti richiesti secondo l’art. 3 comma 6, del decreto legge n. 4/2019. Il Reddito di cittadinanza può essere rinnovato solo dopo un periodo di sospensione di almeno un mese. Reddito di cittadinanza: limite di cilindrata Tra i tanti vincoli per accedere a questa misura, solo esclusi una fetta ... Leggi su notizieora

fanpage : Riceve il reddito di cittadinanza, ma ha 40 case e percepisce 120mila euro d'affitto - GiovanniToti : 'Non si prorogano le scadenze fiscali. Le Partite Iva non stanno peggio di altri'! Ecco un'altra offesa ai nostri l… - SkyTG24 : #Torino, Appendino: 'Quattromila richieste per il reddito di cittadinanza in un mese' - jacopogiliberto : RT @CricetoDi: In una Realtà Parallela non è stato raggiunto alcun accordo europeo. Il Primo Ministro torna mestamente in Italia e annuncia… - CordioliMirco : RT @DanieleDragone1: Mi Vien da ridere..il 30% degli italiani piace Conte..analisi..5 milioni di dipendenti pubblici che hanno usufruito de… -