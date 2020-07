Pin Inps addio: cosa cambia dal 1 ottobre e chi deve fare SPID (Di martedì 21 luglio 2020) Pin Inps addio: cosa cambia dal 1 ottobre e chi deve fare SPID Pin Inps addio: grosse novità in arrivo per quanto riguarda gli utenti dei servizi online dell’ente; a breve avverrà lo switch-off in favore dell’identità digitale SPID. Ecco cosa succederà nel dettaglio. Pin Inps addio: da ottobre non verrà più rilasciato Pin Inps addio: una piccola “rivoluzione” in arrivo per gli utenti dei servizi online dell’ente; dopo un confronto avvenuto in primis con Ministero dell’Innovazione, Ministero del Lavoro e Agenzia per ... Leggi su termometropolitico

INPS_it : #InpsComunica lo switch-off del #PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale #SPID a partire dal 1… - giuliatouch : Proiezioni di Borsa: Addio al Pin INPS ecco come cambia l’accesso ai servizi online. - LeggiOggi_it : Rivoluzione in arrivo nei servizi online #Inps: diremo presto addio al #PinInps in favore dello #Spid: ecco i tempi… - consumatorirt : RT @INPS_it: #InpsComunica lo switch-off del #PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale #SPID a partire dal 1° ottobre 2… - DottrinaLavoro : INPS: switch-off del PIN in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) -