Pensione di vecchiaia, quella del coniuge incide sull’importo? (Di martedì 21 luglio 2020) Molti lettori che scrivono a Notizieora.it sono portati a pensare che la Pensione del coniuge possa, in qualche modo, influenzare l’importo dell’assegno previdenziale spettante. Ma è davvero così? Se in famiglia qualcuno percepisce redditi ci spetterà una Pensione più bassa? Cerchiamo di capire come funziona la previdenza obbligatoria. Pensione di vecchiaia e importo Un lettore, preoccupato della prossima Pensione della moglie, scrive per chiedere: Mia moglie nata nell’anno 1958, nel 2022 completerà il versamento contributivo INPS di 20 anni ai fini pensionistici. Mi pare di comprendere che potrà ottenere l’assegno pensionistico al compimento dei 67 anni, ma non si riesce a comprendere quale sia ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Pensione vecchiaia Pensione di vecchiaia 2020/2021: requisiti età contributi e domanda The Italian Times Pensione di vecchiaia 2020/2021: requisiti età contributi e domanda

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia nel 2020 e 2021, i lavoratori, in possesso dei seguenti requisiti di età e contributi:. . . Pensione di vecchiaia requisiti età 2020/2021:. La pensione di ...

Scuola, pensioni al bivio con Quota 100

I pensionamenti nella scuola avvengono quest'anno in un particolare intreccio di procedure e di requisiti normativi. La cessazione dal servizio – già prenotata a gennaio scorso – è resa disponibile in ...

