Pechino Express approda su Sky (Di martedì 21 luglio 2020) Pekin Expres Pechino Express approda su Sky. L’anticipazione bomba svelata da Davidemaggio.it nei giorni scorsi ha trovato conferma. Ed ora è ufficiale: nella prossima stagione tv il reality show itinerante non andrà più in onda sulla Rai ma troverà spazio sull’emittente satellitare con il titolo originale “Pekin Express“. Ad annunciarlo è stato Amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, nel corso della presentazione dei palinsesti 2020/2021 del gruppo televisivo (qui tutti i dettagli). “I nostri cavalli di battaglia andranno avanti più forti di prima. Un nuovo format sarà Pekin Express“ ha affermato il top manager. La scelta di presentare il reality con il titolo dell’originale format belga-olandese ... Leggi su davidemaggio

SkyTG24 : Pekin Express, il programma TV di coppie famose in viaggio sbarca su Sky

1Dopo le indiscrezioni arriva l’ufficialità: Pechino Express dice addio a Rai 2 e passa su Sky: tra le novità c’è il cambio di nome del programma. Ecco i dettagli Solo qualche mese fa è andata in onda ...Sky Italia e Banijay Italia siglano un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di “Pekin Express”, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. I viaggi di “Pekin Express” approderanno ...