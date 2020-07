Operai caduti da un’impalcatura a Roma, le vittime sono Paolo Pasquali e Stefano Fallone (Di martedì 21 luglio 2020) Operai caduti da un’impalcatura a Roma. Per i due non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo a causa del tremendo impatto con l’asfalto dopo una caduta di oltre venti metri. Tanti i messaggi di parenti e amici che in questo momento si leggono sui social. Secondo le prime informazioni, i due avevano l’imbracatura, ma forse non era allacciata al salvavita. Paolo Pasquali aveva 29 anni, Stefano Fallone 53. sono i due Operai morti questa mattina a Roma dopo essere caduti intorno alle 10.30 da un’impalcatura nel cantiere di Vigna Murata, nel quale stavano lavorando. Un volo di oltre venti metri il loro, che non gli ha lasciato scampo. La Procura di ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Per i due non c’è stato nulla da fare. Si chiamano Paolo e Stefano i due operai morti - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Ieri altri tre operai caduti sul lavoro. Nell’ultima settimana, le morti bianche sono state 6. La… - scorpio66966 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Ieri altri tre operai caduti sul lavoro. Nell’ultima settimana, le morti bianche sono state 6. La… - FabrizioPanunzi : @virginiaraggi Gli operai caduti non meritano il vostro cordoglio fasullo - Ossmeteobargone : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Ieri altri tre operai caduti sul lavoro. Nell’ultima settimana, le morti bianche sono state 6. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai caduti Incidente in un cantiere a Roma, morti due operai di 29 e 53 anni. Aperta indagine per omicidio colposo Open Che spettacolo l’Italia! 20 festival estivi in 20 tappe

Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo, in cui gli eventi hanno preso pieghe inaspettate e inimmaginabili. Molte manifestazioni estive, appuntamenti imperdibili che possono diventare occasioni di ...

Precipitano da 20 metri, morti due operai a Roma

Sono morti due operai precipitati in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire ...

Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo, in cui gli eventi hanno preso pieghe inaspettate e inimmaginabili. Molte manifestazioni estive, appuntamenti imperdibili che possono diventare occasioni di ...Sono morti due operai precipitati in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire ...