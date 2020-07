Legge elettorale, asse Pd-M5s contro le resistenze di Italia viva. Zingaretti: “Basta ambiguità, almeno in una Camera sia votata prima del referendum sul taglio degli eletti”. Crimi: “C’è nostro impegno” (Di martedì 21 luglio 2020) Incassato il risultato su due dei dossier più delicati come Recovery fund e Autostrade, gli alleati di governo si preparano ad affrontare un altro dei nodi sui quali è nato lo stesso accordo di governo giallorosso: la riforma delle Legge elettorale. Quella che, come dicono a destra, potrebbe non sembrare una priorità nell’agenda dell’esecutivo, rimane una delle precondizioni che i dem avevano posto per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Ecco perché, proprio oggi, neanche 24 ore dopo i festeggiamenti per quanto avvenuto a Bruxelles, il segretario Pd Nicola Zingaretti ha diffuso una nota ufficiale perché si velocizzino i tempi: la richiesta è che la riforma venga votata almeno in un ramo del Parlamento entro il ... Leggi su ilfattoquotidiano

GENOVA - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una riforma delle legge elettorale regionale che introduce la parità di genere nella composizione delle liste elettorali e abol ...

