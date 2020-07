Klopp: «Robertson? Non ha prezzo…» – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di Andrew Robertson Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dal valore del suo terzino sinistro Andrew Robertson. «Non mi piace proprio parlare di prezzi dei giocatori. Anche pagare Andrew Robertson 30 milioni sarebbe stato conveniente. Quando un giocatore non si dimostra all’altezza, anche 8 milioni sarebbero stati tantissimi. Robertson ha dimostrato di essere ancora meglio di quello che ci aspettavamo. Si è rivelato una grandissima persona, un grandissimo calciatore e dalla grandissima personalità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

