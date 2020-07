Juventus, Marchisio comincia a festeggiare lo scudetto su Twitter: “Loading… fiuuu” (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) Con la vittoria contro la Lazio, la Juventus ha di fatto ipotecato il nono scudetto consecutivo. L’ex centrocampista e bandiera dei bianconeri Claudio Marchisio ha pubblicato un tweet in cui sembra festeggiare l’ormai ottenuto titolo, ma con una punta di ironia legata alla gestione precedente rispetto a quella di Sarri, vale a dire quella targata Massimiliano Allegri: “Loading… fiuuu”, scrive l’ex juventino sul proprio account Twitter. Ecco di seguito la FOTO. Loading… #fiuuu #JuventusLazio 😅🤍🖤🤏 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 20, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, #Marchisio comincia a festeggiare lo scudetto... citando Allegri - lorerock : @vincenzodesa @terribile76 Ai bianconeri di Torino in Udinese-Juventus per “fallo” di Marchisio - gigipoletti : #JuveLazio Juve 2015 Buffon Licht Barzagli Bonucci Chiellini Vidal Pirlo Pogba Marchisio Morata… - Guidobaldo29 : @juventina____ @JoaoMau78603842 Del Piero e marchisio so x certo che non tradiranno mai la Juventus... Perché sono… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - La Juventus rievoca il primo gol bianconero di Marchisio -