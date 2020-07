Inter, Vecino dopo l’operazione: “Sto bene e conto di tornare presto” (Di martedì 21 luglio 2020) Matias Vecino ha accusato un’infortunio al ginocchio destro, il quale lo ha costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica al menisco, perfettamente riuscita ma causa del termine anticipato della sua stagione sportiva. Il centrocampista dell’Inter ha divulgato degli aggiornamenti sull’argomento tramite Instagram, mostrandosi sereno e fiducioso: “Sto bene e conto di tornare presto. Grazie per i tanti messaggi. E un ringraziamento speciale lo devo al professor Cugat e a tutto il suo staff. Grazie ancora e forza Inter” View this post on Instagram 🇮🇹•Sto bene, e conto di tornare presto. Grazie per i tanti messaggi. E un ringraziamento speciale ... Leggi su sportface

