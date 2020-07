Google Maps, novità in arrivo per i ciclisti (Di martedì 21 luglio 2020) Il lungo lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus prima, e l’arrivo dell’estate poi ha portato a un boom della mobilità su due ruote anche nelle grandi città: biciclette, elettriche e non, di proprietà o in sharing e monopattini di vario tipo, stanno infatti diventando sempre più popolari e utilizzati nelle nostre città grandi e piccole. Per questo Google, ha pensato di introdurre in mappe alcune nuove funzionalità pensate ad hoc per i ciclisti e gli amanti delle due ruote in generale. Le novità principali riguardano due ambiti, le informazioni sui percorsi ciclabili e quelle sul bike sharing. Per quanto riguarda il primo punto, Google fornirà informazioni sempre aggiornate sul miglior percorso ciclabile, utilizzando un mix tra deep learning, reti ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Google Maps, novità in arrivo per i ciclisti - Noovyis : (Google Maps, novità in arrivo per i ciclisti) Playhitmusic - - CentroGarozzo : Google Maps propone percorsi ciclabili anche usando i dati dai servizi di bike sharing - vogue_italia : Ma esattamente a cosa servono i semafori ?? di Google Maps? - natalinagermi : @Agnese73186871 Non sei l'unica.... Io anche con Google maps... ?????? -