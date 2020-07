È morto Maurizio Pieroni, l’ex parlamentare aveva fondato i Verdi (Di martedì 21 luglio 2020) È morto Maurizio Pieroni, l’ex deputato e senatore era stato tra i fondatori dei Verdi in Italia all’inizio negli anni ottanta Addio a Maurizio Pieroni. È morto oggi l’ex deputato e senatore che fu tra i fondatori dei Verdi in Italia circa quarant’anni fa. In Senato ricoprì anche la carica di capogruppo. aveva sessantanove anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dall’Esecutivo Nazionale della Federazione dei Verdi attraverso una nota diffusa alla stampa nella quale viene ricordato tutto il suo percorso politico, dalla fondazione delle prime liste fino all’ultima legislatura del 1996-2001 con il ... Leggi su bloglive

Si è spento a 68 anni Maurizio Pieroni, insegnante, ex parlamentare, in Parlamento per tre legislature nel Gruppo Verdi - l'Ulivo. Pieroni fu eletto alla Camera ...

