Cos’è il master in Partnership e Sciamanesimo dell’Università di Udine di cui tanto si parla (Di martedì 21 luglio 2020) L’Università di Udine ha previsto, per il prossimo anno accademico, un master di I livello in Partnership e Sciamanesimo proposto dal Dipartimento di Letterature, psicologia e società. Il nome del corso può scatenare lo scetticismo di molte persone – a partire dal Federico Ronchetti, fisico nucleare presso l’INFN e responsabile delle operazioni dell’esperimento ALICE al CERN – e abbiamo deciso di raggiungere telefonicamente la professoressa Antonella Riem, direttrice del master in questione, per capire in che cosa consiste questo percorso di studi. E’ possibile che l’Università di Udine @uniud organizzi master di “alta formazione” in Sciamanesimo ... Leggi su giornalettismo

