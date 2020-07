CorSport: Barcellona-Napoli, la Uefa è pronta a far giocare la partita a Lisbona (Di martedì 21 luglio 2020) I contagi in Catalogna continuano ad aumentare e il governo è costretto a prendere nuove misure di contenimento, forse anche una nuova Fase 2. La situazione preoccupa notevolmente il Napoli, che è in stretto contatto con il club spagnolo per capire come comportarsi a 18 giorni dal ritorno di Champions con i blaugrana. Il Corriere dello Sport parla di contatti continui tra i due club. “Da Napoli a Barcellona è un attimo e i contatti, ormai (praticamente) quotidiani, servono per preparare l’eventuale piano B: l’albergo è già stato prenotato, e il charter per il volo andata e ritorno anche, però c’è quel pizzico d’ansia che appartiene a chiunque”. Il quotidiano sportivo continua: “Napoli-Barcellona è niente, ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Barcellona-Napoli, la Uefa è pronta a far giocare la partita a Lisbona I contatti tra i due club sono orm… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: CorSport: Il Napoli si è rimesso in equilibrio, si piace. E questo è più di un rischio, è il suo limite L’analisi di Angelo… - napolista : CorSport: Il Napoli si è rimesso in equilibrio, si piace. E questo è più di un rischio, è il suo limite L’analisi d… - infoitsport : Corsport: “Ma si può?”, i dubbi del Napoli sulla sfida col Barcellona - CorSport : #Arthur, ecco perché il #Barcellona lo ha venduto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Barcellona Corsport: "Ma si può?", i dubbi del Napoli sulla sfida col Barcellona IlNapolista Corsport - Rischiatutto Sarri

Su Corsport: “Rischiatutto Sarri: il pressing di Conte, l’ombra di Pochettino e la lite con i senatori. Finale in salita. Scudetto capitale: Roma e Lazio decisive nello sprint di Inter e Juve“. La car ...

Corsport - Stadi chiusi, in picchiata i ricavi dello Stadium: solo Barcellona e Real accuseranno cali maggiori

Ricavi in calo con gli stadi chiusi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, L’effetto delle porte chiuse sui conti dei club sarà significativo e la Juve naturalmente non sarà esclusa. L’Allianz Stad ...

Su Corsport: “Rischiatutto Sarri: il pressing di Conte, l’ombra di Pochettino e la lite con i senatori. Finale in salita. Scudetto capitale: Roma e Lazio decisive nello sprint di Inter e Juve“. La car ...Ricavi in calo con gli stadi chiusi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, L’effetto delle porte chiuse sui conti dei club sarà significativo e la Juve naturalmente non sarà esclusa. L’Allianz Stad ...