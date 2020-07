Coronavirus, 21 casi positivi: 113 persone in isolamento fiduciario (Di martedì 21 luglio 2020) L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha convocato i giornalisti nella sala del PalaRegione etneo per illustrare le ultime novità sui contagi da Covid19, anche alla luce delle diverse ricostruzioni effettuate negli ultimi giorni e per chiedere ai cittadini di mantenere ancora alta la guardia. "Ho letto sulla stampa nazionale - ha spiegato l'assessore - di una particolare attenzione sulla città e sulla provincia di Catania ed era opportuno evidenziare che i due cluster che si sono verificati tutti per casi di importazione sono stati immediatamente isolati dal Dipartimento della prevenzione, così come sono state isolate molte persone a domicilio in attesa di potere fare un ulteriore screening con il tampone. Ci siamo creati una best practise da seguire ovunque. Quando si evidenzia un caso, un intervento immediato è ... Leggi su howtodofor

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.404 • Deceduti: 35.058 (+13, +0%) • Dimessi/Gu… - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - MediasetTgcom24 : Covid, dalla prostituta di Vicenza alla 17enne in vacanza a Riccione, al cliente di una birreria a Savona: i casi c… - castellanzcuore : Meglio di ieri @RegLombardia 34 nuovi casi 1 defunto #COVID19 #COVID?19 #coronavirus Italia, il bollettino di oggi.… - tusciaweb : “Coronavirus, oggi sei casi e due decessi” Roma - L'assessore regionale D'Amato: “Oggi registriamo un dato di 6 ca… -