Colpo di scena in casa Milan, niente Rangnick. Pioli confermato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan conferma Stefano Pioli. Rottura definitiva con Ralf Rangnick che resterà al Lipsia. MilanO – Il Milan conferma Stefano Pioli. La trattativa con Ralf Rangnick sembrava ormai conclusa, ma i risultati ottenuti dall’attuale tecnico hanno fatto cambiare idea alla società. Il comunicato di Ralf Rangnick Il passo indietro di Ralf Rangnick è stato confermato dallo stesso tecnico tedesco che resterà al Lipsia. “L’Ac Milan e io riteniamo, in comune accordo, che non è il momento per una collaborazione. Per questo, tenendo conto della buona evoluzione sotto la guida di Pioli, abbiamo deciso insieme che non ... Leggi su newsmondo

Capezzone : +++Sensazioni (speriamo ovviamente in un colpo di scena finale, ma...)+++ Siamo a un passo da Caporetto, e Cadorna… - SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - forumJuventus : CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e… - MorpheusMT : @MARCELGuillaum5 È stato un colpo di scena per tutti, noi compresi. Non abbiamo ancora un parere. Nei prossimi giorni sapremo di più - zazoomblog : Colpo di scena dalla Germania: Rangnick ad un passo dal rinnovo con il Lipsia - #Colpo #scena #dalla #Germania:… -