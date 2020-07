Ciclismo, la Bardiani CSF Faizanè riparte dalla Romania: presentata la squadre scelta per il Sibiu Tour (Di martedì 21 luglio 2020) Il team Bardiani CSF Faizanè si prepara alla ripartenza, con il primo appuntamento agonistico di questa “seconda” parte di stagione previsto in Romania, dal prossimo 23 gennaio con il Sibiu Tour. Un prologo giovedì, due tappe centrali e due semi-tappe nella giornata conclusiva di domenica permetteranno agli atleti del #GreenTeam di tornare a misurarsi con gli avversari dopo lunghi mesi di preparazione e la rifinitura effettuata in altura a Livigno. Sono sei gli atleti selezionati per questo primo appuntamento e guidati in ammiraglia dal DS Mirko Rossato. Matteo Pelucchi il velocista di punta, coadiuvato da atleti completi come Nicolas dalla Valle, Iuri Filosi e Filippo Fiorelli. Luca Covili e Daniel Savini gli scalatori. Per ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bardiani Bardiani in altura per preparare il rientro La Gazzetta dello Sport Mirco Maestri sull’ottovolante: caduta, frattura e… rinnovo del contratto

Bruno Reverberi, in accordo con i tre main sponsor del team, ha definito il rinnovo contrattuale di Mirco Maestri, decisione maturata il giorno stesso del suo infortunio per permettere all’atleta e “u ...

Maestri cade e si infortuna, la Bardiani gli prolunga il contratto

Settimana densa di emozioni per il passista di Luzzara che prima è stato protagonista di una brutta caduta in discesa durante un allenamento in quota e poi si è visto allungare il contratto dalla Bard ...

Bruno Reverberi, in accordo con i tre main sponsor del team, ha definito il rinnovo contrattuale di Mirco Maestri, decisione maturata il giorno stesso del suo infortunio per permettere all'atleta e "u ...