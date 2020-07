Chris Martin sposa Dakota Johnson, un anello scatena la curiosità dei fan (Di martedì 21 luglio 2020) Chris Martin sposa Dakota Johnson? Secondo i bene informati sembrerebbe proprio di sì. A riportare l'indiscrezione è il The Sun, che sarebbe anche a conoscenza dell'acquisto dell'anello di fidanzamento con il quale Martin avrebbe chiesto alla sua compagna di compiere il passo successivo. A favorire la scelta di sposarsi, sarebbe stata la quarantena trascorsa insieme. Il lockdown forzato ha infatti favorito la loro relazione, che si sarebbe consolidata grazie alla convivenza forzata dettata dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus. Secondo quanto riporta il The Sun, Chris Martin e Dakota Johnson starebbero trascorrendo un'estate all'insegna ... Leggi su optimagazine

dtagle1973 : Red Tiger SKS365 Group Chris Looney Troy Cox Giles Potter @iscattan Francesca Perrone Giuseppe Di Maggio Alexander… - vogue_italia : Gwyneth Paltrow bellissima e senza trucco con la figlia Apple (il papà è Chris Martin dei Coldplay). Ma quanto si s… - redcrayon20 : @paol_2911 È la figlia di Chris Martin quindi? - mantyASky__ : @paol_2911 È merito di Chris Martin ?? - RadioR101 : #R101News: sembra che il leader dei Coldplay sia prossimo alle nozze ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Martin Chris Martin dei Coldplay e Dakota Johnson si sposano? L'anello ci sarebbe già 105.net Gwyneth Paltrow e l’incredibile somiglianza con la figlia Apple: “Sembrate gemelle”

Tale madre, tale figlia. È proprio il caso di dirlo: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin si assomigliano a tal punto che in molti sui social hanno fatto notare come le due sembrino “gemelle”. Due ...

Chris Martin: matrimonio in vista con Dakota Johnson?

Il cantante dei Coldplay avrebbe già comprato un anello di fidanzamentoSembrerebbe che la coppia formata dal frontman dei Coldplay e dall'attrice di Cinquanta Sfumature di Grigio stia per sposarsi. A ...

Tale madre, tale figlia. È proprio il caso di dirlo: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin si assomigliano a tal punto che in molti sui social hanno fatto notare come le due sembrino “gemelle”. Due ...Il cantante dei Coldplay avrebbe già comprato un anello di fidanzamentoSembrerebbe che la coppia formata dal frontman dei Coldplay e dall'attrice di Cinquanta Sfumature di Grigio stia per sposarsi. A ...