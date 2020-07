Che cosa è il danno differenziale e come si calcola (Di martedì 21 luglio 2020) Lo stop di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus ha comportato, nel mese di marzo 2020, una diminuzione di ventiduemila denunce di lavoro presentate all’Inail rispetto all’anno precedente. Prendendo lo spunto da questi dati, pubblicati sul sito dell’ente, abbiamo incontrato l’avvocato Erdis Doraci, titolare di tre studi legali, di cui uno a Roma e gli altri due in Albania e in Romania, specializzato nel settore del risarcimento di “gravi” lesioni derivanti da sinistri automobilistici, e da responsabilità medica professionale, per farci illustrare le caratteristiche del cosiddetto danno differenziale e come comportarsi in caso di infortunio subito sul luogo di lavoro. Avvocato partiamo subito dalla definizione: che ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : ?? INCREDIBILE ?? Nel giorno nero delle tasse per le partite Iva che cosa dice il sottosegretario all’Economia del… - lauraboldrini : Accordo storico a Bruxelles, un’intesa su #RecoveryFund che guarda al futuro dell’#UE. L’Italia con 209 miliardi p… - Marcozanni86 : Un giorno, quando sarà più maturo, capirà che i 750bn di debito l€europeo li dovranno pagare lui e suo figlio fino… - franko_mah : @diceNiNi @FlavioTosiTW @man29ny Già, ma che ci vuoi fare? Quando non si sa cosa dire si tira in ballo lo spauracch… - BomprezziMarco : RT @ivanscalfarotto: Oggi lungo spiegone di @RaffaeleFitto per dire che “non c’è niente da festeggiare”, che l’accordo europeo non va. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Doctor House, che cosa sarà quel dolore all'inguine che non passa? La Repubblica Fim-Cisl «Quest’autunno la crisi sanitaria ed economica, metteranno alla prova la tenuta industriale e occupazionale della Marsica.»

Si dice nella nota, che poi conclude. «La cosa più grande che ci ha insegnato la crisi sanitaria è che nessuno si salva da solo. La FIM-CISL, da sempre promotrice di idee e proposte a tutela dei ...

Vettel non vuole fare la fine di Raikkonen: “Voglio vincere”

Sebastian Vettel ha ammesso in precedenza che c’erano stati colloqui con Racing Point, ma il 33enne pilota non ha ancora preso una decisione. A prima vista, il passaggio alla squadra britannica sembra ...

Si dice nella nota, che poi conclude. «La cosa più grande che ci ha insegnato la crisi sanitaria è che nessuno si salva da solo. La FIM-CISL, da sempre promotrice di idee e proposte a tutela dei ...Sebastian Vettel ha ammesso in precedenza che c’erano stati colloqui con Racing Point, ma il 33enne pilota non ha ancora preso una decisione. A prima vista, il passaggio alla squadra britannica sembra ...