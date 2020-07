Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di martedì 21 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano ha salutato il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era ... Leggi su calcionews24

Risultati pesanti nella 34esima giornata del campionato di Serie A. La Juventus mette una mano sullo scudetto ... 1-1 di Spinazzola è viziato e manca un rigore su Moses) e per un calendario – a detta ...NON GODE DI BUONA STAMPA - "Le lamentele per il calendario? Il tecnico dell'Inter ha ragione: i dati parlano chiaro, i nerazzurri hanno riposato meno rispetto alle dirette rivali e, viste le ...