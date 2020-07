Bonus asilo nido, ISEE errato/mancante: come fare, ricalcolo, esempi (Di martedì 21 luglio 2020) Con il messaggio n. 2839 del 16 luglio scorso l’INPS è intervenuta per chiarire le modalità di ricalcolo del Bonus asilo nido in caso di ISEE difformi o non trovati. Ricordiamo che il contributo in questione, introdotto dal 2016, ha lo scopo di sostenere economicamente le famiglie nelle spese per la frequenza dei figli ad asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto domiciliare in favore di bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il Bonus, erogato direttamente al richiedente previa domanda telematica sul portale INPS, è stato da ultimo incrementato per effetto della Finanziaria 2020 (Legge n. 160/2019) che ne ha portato l’importo massimo a 3 mila euro. >> ... Leggi su leggioggi

qui_finanza : Bonus asilo nido: come funziona il conguaglio che riconosce importi maggiori Conguaglio bonus nido: quando e perché… - francescomila18 : RT @Antiogu60: ++ A RIVEDER LE STELLE ++ Bonus bebè e agevolazioni per l'asilo nido. IN CONCRETO IL MOVIMENTO 5 STELLE FA PROPRIO TANTO!… - NotizieOra : Conguaglio bonus asilo nido: rimborsi per chi regolarizza Isee - wam_the : Bonus asilo nido Inps 2020: come richiederlo e l’Isee previsto - InfoFiscale : Bonus asilo nido 2020 e ISEE difforme: istruzioni sul calcolo -