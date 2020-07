Blitz contro la ‘Ndrangheta, 75 arresti. In manette un ex assessore regionale (Di martedì 21 luglio 2020) Blitz contro la ‘Ndrangheta, 75 le persone finite in manette. Tra loro anche un ex assessore regionale. CATANZARO – Blitz contro la ‘Ndrangheta nelle prime ore di martedì 21 luglio 2020. Sono 75 le persone arrestate fra Italia e Svizzera. Tra i fermati anche l’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani che ha ricoperto un ruolo nelle giunte di Giuseppe Chiaravalloti e Francesco Scopelliti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti citati da La Repubblica, il politico per anni è stata una figura di riferimento della famiglia Anello che, in cambio di favori nel settore turistico, lo hanno sostenuto con voti, appoggi e preferenze. Camorra, otto arresti in Emilia ... Leggi su newsmondo

