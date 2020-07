Bergamo: Lanciano Sassi in Superstrada e Colpiscono Auto con Bimbo di 3 Mesi a Bordo, Sfiorata Tragedia (Di martedì 21 luglio 2020) “Ci vuole tanta cattiveria e stupidità per fare una cosa del genere”: Ha commentato un membro della famiglia che viaggiava in Auto. Una giovane coppia stava viaggiando sul tratto Superstradale della Val Seriana, quando all’altezza di Nembro nella zona presso la galleria quando si sono ritrovati il parabrezza sfondato. L’Audi è stata colpita da un masso lanciato che probabilmente è stato lanciato dall’alto, il vetro è andato in frantumi, sfortunatamente nell’area non ci sono telecamera di sicurezza. A Bordo del veicolo però c’era anche il loro figlio di soli 3 Mesi, che in una situazione analoga avrebbe seriamente rischiato la salute. “Domenica pomeriggio come tante. Decidiamo di fare un giro in allegria con il nostro amato ... Leggi su youreduaction

Il racconto di una famiglia su Facebook: "Chiunque tu sia sappi che non è successo nulla per miracolo, ma che in auto eravamo in tre, di cui un neonato di neanche tre mesi. Ci vuole tanta cattiveria e ..."

