Bale, l’agente: “Via dal Real Madrid? Ama la città e ha ancora 2 anni di contratto. In pochi possono permetterselo…” (Di martedì 21 luglio 2020) Non gioca, fa discutere, ma non ha alcuna intenzione di andare via dal Real Madrid. Gareth Bale rappresenta un bel problema per il club blancos, forse la grana più difficile di tutta la stagione dei madrileni. Il gallese è da tempo ai ferri corti con il tecnico di Zidane e di recente alcuni suoi atteggiamenti in panchina avevano lasciato intendere che il rapporto forse alla fine. Di ben altro pensiero, però, il suo agente Jonathan Barnett che ai microfoni della BBC ha praticamente ribaltato tutto riguardo al futuro del classe 1988.Bale: futuro ancora al Real Madridcaption id="attachment 846409" align="alignnone" width="678" Gareth Bale (getty images)/caption"Gareth sta bene al Real Madrid e ha ... Leggi su itasportpress

