Autostrade, via libera del Senato su mozione ‘nazionalizzazione’ (Di martedì 21 luglio 2020) Voto Senato su mozione della maggioranza su ‘nazionalizzazione’ di Autostrade. ROMA – Via libera del Senato alla mozione della maggioranza sulla ‘nazionalizzazione’ di Autostrade. Si tratta di un primo passo del percorso parlamentare che il Governo ha iniziato subito dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri. A Palazzo Madama si è votato anche su altre mozioni. Quelle di Lega e di Fratelli d’Italia sono state bocciate, quella di Forza Italia approvata in parte mentre Italia Viva ha deciso di ritirare la propri mozione. La discussione in Aula L’Aula è stato protagonista anche di una discussione molto accesa prima del voto. “Per una poltrona si sacrifica una roba ... Leggi su newsmondo

