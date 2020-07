Apple Pencil, il nuovo modello potrà selezionare i colori dagli oggetti reali (Di martedì 21 luglio 2020) Con la prossima Apple Pencil sarà possibile disegnare selezionando colori a partire da oggetti o tavolozze reali. L’anticipazione di un sito specializzato e affidabile. Apple è di gran lunga l’azienda leader nel mercato dei tablet. Le più estese e attendibili analisi delle vendite attribuiscono infatti alla multinazionale di Cupertino una quota pari al 31,4 per cento. Vale a dire che quasi un tablet su tre, tra tutti quelli venduti nel mondo, è un iPad. Tra le ragioni storiche del successo di Apple in questo segmento ci sono la qualità dei materiali e l’innovazione delle tecnologie implementate nei dispositivi. La prima penna digitale per tablet sviluppata dall’azienda, Apple ... Leggi su bloglive

