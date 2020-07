ADL unisce la Serie A: Lotito appoggia l'idea, l'obiettivo è raddoppiare introiti in pochi anni (Di martedì 21 luglio 2020) De Laurentiis ha in mente di raddoppiare gli introiti della Serie A in pochi anni diventando finanziatori di propri contenuti e non più soci. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL unisce la Serie A: Lotito appoggia l'idea, l'obiettivo è raddoppiare introiti in pochi anni -

Ultime Notizie dalla rete : ADL unisce Una voce per gli “invisibili” della Rotta Balcanica Diocesi di MIlano ADL unisce la Serie A: Lotito appoggia l'idea, l'obiettivo è raddoppiare introiti in pochi anni

De Laurentiis ha in mente di raddoppiare gli introiti della Serie A in pochi anni diventando finanziatori di propri contenuti e non più soci. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega com'è a ...

De Laurentiis, rivoluzione in tv: ecco il piano di ADL per i diritti televisivi

Il calcio che verrà, o quanto meno come verrà seguito dai tifosi (italiani e non). Questo il piatto forte del pranzo che De Laurentiis ha organizzato ieri presso l'hotel romano St. Regis. All'incontro ...

De Laurentiis ha in mente di raddoppiare gli introiti della Serie A in pochi anni diventando finanziatori di propri contenuti e non più soci. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega com'è a ...Il calcio che verrà, o quanto meno come verrà seguito dai tifosi (italiani e non). Questo il piatto forte del pranzo che De Laurentiis ha organizzato ieri presso l'hotel romano St. Regis. All'incontro ...