13 SENTINELS: AEGIS RIM disponibile dal 22 Settembre su PS4 (Di martedì 21 luglio 2020) Lodato dai leader dell’industry di videogiochi giapponese, l’epico mistero fantascientifico di Vanillaware, 13 SENTINELS: AEGIS Rim, sarà disponibile il 22 Settembre in esclusiva per PlayStation 4. Dagli storyteller dietro Odin Sphere e Dragon’s’s Crown, 13 SENTINELS: AEGIS Rim accompagna il giocatore attraverso un’avventura misteriosa all’avanguardia che abbraccia l’umanità, il tempo e lo spazio attraverso tredici storie interconnesse. L’annuncio odierno è accompagnato anche dalla notizia legata al voiceover inglese, che sarà disponibile tramite una patch al Day 1. I giocatori scopriranno la verità attraverso un’avventura narrativa che viaggia nel ... Leggi su gamerbrain

