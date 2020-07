Wirecard, Esma apre indagine sui supervisori tedeschi (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la richiesta inviata lo scorso 25 giugno da Bruxelles a Steven Maijoor, presidente dell’Autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari (Esma), è stata avviata un’indagine mirata al “financial reporting” sullo scandalo della società di pagamento online Wirecard che ha determinato il primo caso di fallimento di una blue chip dell’indice Dax. L’obiettivo è verificare l’adeguatezza del comportamento delle autorità di vigilanza tedesche Frep (di natura privata) e BaFin (di natura pubblica) in risposta agli eventi che hanno portato al tracollo di Wirecard. Al centro vi è un buco da 1,9 miliardi delle controllate in Asia che ha “minato la fiducia degli investitori nel mercato dei ... Leggi su quifinanza

Pertanto, è necessario valutare questi eventi per aiutare a ripristinare la fiducia degli investitori», ha indicato l’Esma in un comunicato. Wirecard, blue chip dell’indice Dax con sede in Baviera, ...Berlino, 16 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - La Corte dei conti federale (Brh) esaminerà il ruolo dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin) nel caso Wirecard, la società tedesca di servizi p ...